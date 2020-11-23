«امطير»: اجتماع «النواب» في المغرب أمر غير سليم في غياب «الدستور»

هاجمت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، اجتماع مجلس النواب في المغرب، وهاجمت كذلك المشاركين من النواب والنواب المنشقين.

“امطير” قالت في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “مع احترامي للمملكة المغربية، هل اجتماع النواب في المغرب يعد أمرا سليماً؟.. للأسف اختار الشعب من يمثله ممن يشتروا ويبيعوا في هذا الوطن بدون خشية، فلهذا لردع هكذا أعمال يجب أن نضغط جميعا للإستفتاء على الدستور، الدستور هو من سيمنع فسادا كبيراً” وفق قولها.

ويجتمع أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس، وذلك بعد تلقيهم دعوة رسمية من مجلس النواب في المغرب، وذلك لعقد جلسة مشاورات موحدة بالرباط، في خطوة لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد.