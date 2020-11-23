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«امطير»: اجتماع «النواب» في المغرب أمر غير سليم في غياب «الدستور»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجمت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، اجتماع مجلس النواب في المغرب، وهاجمت كذلك المشاركين من النواب والنواب المنشقين.

“امطير” قالت في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “مع احترامي للمملكة المغربية، هل اجتماع النواب في المغرب يعد أمرا سليماً؟.. للأسف اختار الشعب من يمثله ممن يشتروا ويبيعوا في هذا الوطن بدون خشية، فلهذا لردع هكذا أعمال يجب أن نضغط جميعا للإستفتاء على الدستور، الدستور هو من سيمنع فسادا كبيراً” وفق قولها.

ويجتمع أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس، وذلك بعد تلقيهم دعوة رسمية من مجلس النواب في المغرب، وذلك لعقد جلسة مشاورات موحدة بالرباط، في خطوة لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وماهو العيب او الخطأ في ذلك …؟؟ يفترض ان يتم الترحيب باي خطوة تقرب ولا تفرق ياسيدة ..يجب ان نشعر بالسعادة والفرح ونحن نري النواب المنتخبون قد أجتمعوا جميعهم لانهاء هذه الفوضي والتشرذم…الامر الذي تكون نتائجه ايجابية علي حياة المواطن…الشعب مل من فوضي وثوار قهاير الذين أجرموا ونهبوا ودمروا كل جميل في هذا البلد …ندعوا الله ان يهدي هؤلاء النواب لما فير الخير والصلاح للبلاد والعباد اللهم آمييييييييييييين يارب العالمين…..

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