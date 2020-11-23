“زولية” يؤكد لـ” ليبيا 24″: انطلاق جلسة موحدة للنواب الليبيين في طنجة اليوم

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أعلن عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية، أن مشاورات التئام مجلس النواب الليبي وتوحيده ستنطلق اليوم الاثنين في مدينة طنجة المغربية.

وأضاف زولية، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن هذه الجلسات ستجمع بين أعضاء مجلس النواب الليبي، مؤكدا أن جميع النواب تشعر بالمسؤولية وتريد إنهاء انقسام مجلس النواب.

وأوضح زولية أن مدينة طنجة المغربية شهدت جلسة تشاورية حضرها 75 نائبا من طرابلس وطبرق تناولت آلية العمل على توحيد مجلس النواب.

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