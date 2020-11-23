الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على طول الساحل بين رأس اجدير وسرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتواصل سقوط الأمطار على طول الساحل من رأس اجدير إلى سرت، يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، اليوم الإثنين، مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من الخليج إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين نصف متر ومرتين على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

سقوط أمطار جيدة على طول الساحل يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

الريح شمالية غربية على الخمس، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعته بين (05 – 20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (22-24) مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تكاثر للسحب مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الريح جنوبية شرقية بوجه عام، بينما يكون شرقي هذا اليوم على ساحل الخليج سرعته بين

(05 – 15) عقدة تصل إلى (20) عقدة اليوم على ساحل رأس لانوف.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (22-24) مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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