ليبيا تسجل 13 حالة وفاة و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، الاثنين، تسجيل 13 حالة وفاة، و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 78473، والوفيات 1102.

وبحسب البيان استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4678) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1780) عينة

3.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (202) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (329) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (119) عينة

6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (189) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (255) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (92) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (12) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (2) عينة

وأكد المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

تفاصيــــل الـــــ ( 678 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 477 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

3.عدد 1 حالة في باطن الجبل

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 17 حالة في سبها

6.عدد 9 حالات في درج

7.عدد 78 حالة في مصراته

8.عدد 18 حالة في صرمان

9.عدد 8 حالات في القره بوللي

10.عدد 40 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 17 حالة في زلطن

12.عدد 10 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 5 حالات في مصراته

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 1 حالة في صرمان

7.عدد 1 حالة في القره بوللي

8.عدد 1 حالة في زواره

وبحسب البيان فإن الإحصاءات العامة كالتالي:

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 78473

2.الحالات النشطة : 27779

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