«مكافحة الأمراض»: 650 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 678 شخصا ووفاة 13 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (257).

واستلم المركز عدد (4678) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1780) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (202) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (329) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (119) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (189) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (255) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (92) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (2) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4028) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (650) عينة موجبة لفيروس كورونا (482 جديدة + 168 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 239 حالة جديدة

عدد 60 حالة مخالطة

2.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

3.زليتن

عدد 17 حالة جديدة

عدد 27 حالة مخالطة

4.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

5.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

6.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

7.زواره

عدد 4 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

8.الزاوية المركز

عدد 56 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

9.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

10.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

11.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

12.الرحيبات

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.زلطن

عدد 3 حالة جديدة

14.العامرية

عدد 6 حالة جديدة

15.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

16.القراه بوللي

عدد 21 حالة جديدة

17.قصر الأخيار

عدد 21 حالة جديدة

18.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

19.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

20.تازربو

عدد 1 حالة مخالطة

21.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22.السواني بن أدم

عدد 2 حالة جديدة

23.قصر بن غشير

عدد 9 حالة جديدة

24.سبها

عدد 14 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

25.الشاطئ

عدد 16 حالة جديدة

26.بنت بيه

عدد 2 حالة جديدة

27.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

28.مرزق

عدد 3 حالة جديدة

29.غات

عدد 1 حالة جديدة

30.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

31.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

32.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

33.مصراته

عدد 45 حالة مخالطة

34.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

35.الزهراء

عدد 11 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 678 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 477 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

3.عدد 1 حالة في باطن الجبل

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 17 حالة في سبها

6.عدد 9 حالات في درج

7.عدد 78 حالة في مصراته

8.عدد 18 حالة في صرمان

9.عدد 8 حالات في القره بوللي

10.عدد 40 حالة في الزاوية المركز

11.عدد 17 حالة في زلطن

12.عدد 10 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 5 حالات في مصراته

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 1 حالة في صرمان

7.عدد 1 حالة في القره بوللي

8.عدد 1 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 78473

2.الحالات النشطة : 27779