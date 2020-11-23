وفد من الصحة العالمية في زيارة لمركز مكافحة الأمراض بطبرق

قامت رئيسة البعثة والممثل لمنظمة الصحة العالمية (who) في ليبيا إليزابيث هوف، والوفد المرافق لها، بزيارة فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض طبرق.

والتقت هوف خلال زيارتها مع مدير الفرع والعاملين به من العناصر الطبية والطبية المساعدة، كما قامت بجولة داخل الفرع واطلعت على آلية سير العمل بالعيادات والمختبر وعلى كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد_19” وكذلك الوقوف على الاحتياجات الواجب توفرها داخل العيادات المختصة بالأمراض الصدرية والتنفسية.