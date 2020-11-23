بيان أوروبي مشترك يرحب بنتائج الحوار الليبي في تونس

فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ترحب بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس

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