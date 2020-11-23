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بيان أوروبي مشترك يرحب بنتائج الحوار الليبي في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ترحب بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • جماعة الإخوان المسلمين
    جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.

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