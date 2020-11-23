بيان أوروبي مشترك يرحب بنتائج الحوار الليبي في تونس

فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ترحب بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ترحب بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
جماعة الإخوان المسلمين
جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.
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