فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ترحب بنتائج الحوار السياسي الليبي بتونس

رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بنتائج الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقالت الدول في بيان مشترك، :”اتفق الليبيون في الملتقى على خارطة طريق للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. هذه خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها. وتستند هذه الجهود السياسية إلى وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 أكتوبر والتقدم الذي أحرز مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”، مجددة دعوتها للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أشادت بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية خلال اجتماعاتها في ليبيا في مدن غدامس وسرت والبريقة.

كما رحب البيان المشترك، باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، وكذلك المناقشات الليبية حول إصلاح تأمين المنشآت النفطية، كما حث الأطراف الليبية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الاتفاق على آلية للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط، لصالح الشعب الليبي.

وأعربت الدول الأربعة أيضا عن تطلعها إلى انعقاد الدورة القادمة لملتقى الحوار السياسي الليبي التي تبدأ فعليا في 23 نوفمبر، قائلين :”نحن نشارك وندعم بشكل كامل الهدف العام لملتقى الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى توافق في الآراء حول إطار حكومة موحد جديد، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تونس والذي يحدد هيكل وصلاحيات المجلس الرئاسي الجديد، ورئيس حكومة منفصل سيقود عملية الانتقال. وتحقيق هذه النتيجة من شأنه أن يرسل إشارة قوية على الوحدة والملكية الليبية لمستقبل البلاد السياسي”.

كما هنأت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام ستيفاني ويليامز على عملها الهائل، وأعربت عن دعمها الكامل للعملية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة.

وقالت الدول في بيانها، :”نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون ملتقى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى التابعة لمسار برلين، وكذلك ضد كل من يواصل نهب أموال الدولة أو ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. ونقف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن وأي خيار عسكري أو عنيف لتسوية الأزمة والإرهاب. ونشاركهم معارضتهم لأي تدخل أجنبي، وندعم استعدادهم للالتقاء في حوار سلمي ووطني”.