مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى مؤسسة النفط في طرابلس

أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات إلى بوابة «الوسط»، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في طرابلس.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا