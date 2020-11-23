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مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى مؤسسة النفط في طرابلس

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات إلى بوابة «الوسط»، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في طرابلس.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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