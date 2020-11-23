مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى مؤسسة النفط في طرابلس

أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات إلى بوابة «الوسط»، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في طرابلس.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
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أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات إلى بوابة «الوسط»، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في طرابلس.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جماعة الإخوان المسلمين
جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.
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