«يونيسف»: إعادة تأهيل مرافق «مياه وصرف» ثلاث مخيمات بـ«بنغازي»

بدعم من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات المانحة الأخرى، قامت اليونيسف بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ثلاثة مخيمات المهجرين والنازحين من تاورغاء في بنغازي، بحسب بيان للسفارة الأمريكية، اليوم الإثنين.

بيان “السفارة” أضاف أن المشروع أحدث فرقًا كبيرًا في حياة هذه العائلات التي أصبحت لديها إمكانية أفضل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي, والوصول إلى مرافق صحية نظيفة وامنة، على حد قوله.

وواصل “البيان”: “شمل العمل في مخيمات قاريونس والهلال والأنابيب تنظيف شبكة الصرف الصحي وتركيب مواسير وسخانات مياه وتركيب وحدات معالجة المياه لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لسكان المخيمات”.