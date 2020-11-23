غوقة: معضلة الحوار السياسي تدور حول من سيشغل المناصب السيادية

قال نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبدالحفيظ غوقة، اليوم الإثنين إن معضلة الحوار بين وفدي مجلس النواب و ما يسمى بمجلس الدولة تدور حول من سيشغل المناصب السيادية، على حد قوله.

و أوضح غوقة أنه تم التوافق في الجولة الأولى من الحوار السياسي الليبي على توزيع السلطات التنفيذية، لافته إلى أنه لا تزال المعارضة حول من يشغل هذه المناصب، ففي حين تدعم كل منطقة اسم بعينه، ترفض المنطقة الآخرى هذا الاسم، ومن هنا جاءت فكرة المجمع الانتخابي لكل منطقة كي ينتج هو الأسماء، ولا يكون أمام الفريق الأخر سوى القبول بما رشحه المجمع الانتخابي. على حد قوله.

وأشار غوقة إلى أن المجمع الانتخابي ليس هو الخيار الأمثل للاتفاق على مرشح للحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا، وتكتنفه الكثير من العراقيل داخل المنطقة الواحد.

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