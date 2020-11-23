الأرصاد: طقس بارد على المناطق الغربية وسقوط أمطارعلى مناطق شمال غرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته اليوم الإثنين، طقس بارد على المناطق الغربية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب ليبيا وتشمل غدامس والحمادة والجفرة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها سحب رعدية خاصة على مصراتة وماجاورها مساء هذا اليوم وهذه الليلة مما تؤدي لتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر وقد يصحبها هطول حبات البرد (التبروري) أحيانا.

كما توقع المركز، أن تشمل الأمطار يوم الغد ويوم الأربعاء بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحلية والجبل الأخضر قد تكون بكميات جيدة تمتد إلى مناطق السرير وجالو وأوجلة

ودرجات الحرارة القصوى منخفضة على أغلب المناطق الغربية حيث تتراوح ما بين (13-20) م، وتصل على سرت والجفرة (24) م ولا تتجاوز (12) م على أغلب مناطق الجبل الغربي، بينما تكون هذا اليوم ما بين (20-25) م على أغلب المناطق الشرقية ويشملها الانخفاض تدريجيا من يوم الغد.

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