“مليتة للنفط” تقيّم الإنتاج بحقل “الوفاء” النفطي

أجرت فرق الصيانة بشركة “مليتة للنفط والغاز” صيانة دورية لآبار حقل “الوفاء” النفطي، للاطلاع على مستوى الإنتاج وتقييمه.

وأفادت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، بقيام قسم الحفر وصيانة الآبار بصيانة البئر “إيه 42” في حقل الوفاء، وتقييم الإنتاج فيها، إضافة لتسجيل درجة الهيدروكربون المتبقي في المكمن، وقياس أعماق اتصال النفط والغاز والماء.

وأضافت الشركة في البيان نفسه، أنه تم توثيق وتسجيل إنتاج الطبقات ومدى مساهمة كل طبقة في الإنتاج، وتقييم إنتاج البئر بالكامل.

وكانت شركة “مليته للنفط والغاز”، قد بحثت في وقت سابق مع شركة “بوناتي”، ومقاول عقد الصيانة العامة، التقرير النهائي للجان الفنية المشتركة المكلفة بإعداد عمليات التسليم والاستلام النهائي لجميع الوحدات الإنتاجية بالمجمع.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه مدير عام إدارة العمليات فرع الغاز، مدير إدارة الانتاج، مدير إدارة الصيانة، وإدارة مجمع مليته؛ التوقيع على شهادة التسليم النهائي، والتي تضمنت تنفيذ البنود الخاصة بعمليات التسليم والاستلام المنصوص عليها في العقد.

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