«العباني»: الإتيان بالفاسدين لتولي الشأن العام نكسة والفساد لا ينتج إلا فساداً

قال النائب محمد عامر العباني، إن الإتيان بالفاسدين لتولي إدارة الشأن العام، نكسة أخرى وضربة تحت الحزام، مؤكداً أن الفساد لا ينتج إلا فسادا.

“العباني” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” سلسلة من التدوينات قال فيها: “لماذا ينحصر تفكيرنا في اختيار من أساء للوطن، أليس هناك من الرجال الأكفاء، أم أن تدوير النفايات أجدى وأفيد” وفق قوله.

وواصل “العباني” قوله: “اللاهثون وراء المناصب، طالب الولاية لا يُولى، كفاكم فسادا، لقد أرهقتم الوطن صعودا، إتقوا الله فقد أفسدتم كل شيء بفضل جشعكم”.

وسبق لـ”العباني” أن حذر من تغلغل تنظيم جماعة الإخوان في مفاصل الدولة الليبية، معبرا عن رفضه الشديد لمحاولاتهم الاستيلاء على السلطة.