مودرن دبلوماسي: الليبيون يرسمون الطريق نحو مستقبل مزدهر لكن التحديات قادمة

نشر موقع مودرن دبلوماسي المتخصص في التحليلات السياسية تقريرا عن أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، مشيدا بمخرجات الحوار السياسي الليبي الذي عقد مؤخرا في العاصمة التونسية ولكنه في نفس الوقت أكد على أن ليبيا لا يزال أمامها العديد من التحديات قبل الوصول إلى حالة الاستقرار والأمن التي يطمح في تحقيقها الشعب الليبي.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة قوله إنه بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والصراع تحرز ليبيا تقدمًا كبيرًا على طريق السلام.

أوجزت ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التطورات الأخيرة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد المتفق عليه الشهر الماضي وبدء الحوار السياسي الأسبوع الماضي في تونس المجاورة، وقالت “بعد سنوات عديدة من القمع والانقسام والفوضى والبؤس والصراع يجتمع الليبيون معًا من أجل ليبيا، من أجل أبنائهم وأحفادهم لرسم رؤية ليبية للمضي قدمًا والتي لديها الفرصة للحفاظ على وحدة الوطن وتأكيد سيادته”.

إسكات صوت البنادق وحماية المدنيين

وأشارت ويليامز إلى أن الهدنة التاريخية لليبيا تم التوصل إليها في جنيف في 23 أكتوبر حيث قامت لجنة عسكرية مشتركة -تضم ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي- “بوضع خلافاتهم جانبًا ومسترشدين بروحهم الوطنية، واستجابوا لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمي “.

وينص الاتفاق على انسحاب جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من جبهات القتال وكذلك مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا خلال 90 يومًا.

ومع استمرار وقف إطلاق النار سهلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار بين حكومة الوفاق الوطني -الواقعة غرب البلاد- والجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على مناطق واسعة في الشرق.

وقد وضعت اللجنة العسكرية المشتركة شروطًا لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، بينما أعيد فتح طريق ساحلي مهم للسفر ونقل البضائع وجاري تنفيذ برنامج لتبادل الأسرى.

وقالت ويليامز “إن الانخفاض الحاد في عدد الضحايا المدنيين مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 هو تذكير آخر بأنه عندما يتم إسكات المدافع، يتم حماية المدنيين”.

خارطة الطريق للانتخابات

وفي غضون ذلك عادت ليبيا الآن إلى إنتاج النفط بعد رفع الحصار الذي دام أشهر، ويجري العمل على مشروع لتوحيد وإعادة هيكلة القوات التي تحمي المنشآت البترولية.

واجتمعت ويليامز بأطراف الصراع في تونس الأسبوع الماضي مما مهد لبدء الحوار السياسي. ويمثل المشاركون الـ 75 -بينهم 16 امرأة- المكونات الجغرافية والاجتماعية والسياسية الرئيسية في ليبيا. وكانت النتيجة خارطة طريق سياسية تشمل انتخابات 24 ديسمبر 2021 خلال الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.

وأكدت ويليامز أن الليبيين أوضحوا أن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مطلبهم ويجب أن يكون هدفنا المشترك.

لا وقت للرضا عن النفس

ومع ذلك حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أنه “لا وقت للتهاون” لأن الوضع في ليبيا لا يزال متقلبًا.

وعلى الرغم من أن اللجنة العسكرية المشتركة تسعى إلى تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، لم تسحب الأطراف قواتها بعد، في حين أن ترتيبات توزيع عائدات النفط ستعتمد على التقدم على المسار السياسي.

كما حثت السيدة ويليامز المجتمع الدولي على الاحترام الكامل ودعم الاتفاقات المختلفة التي توصل إليها الطرفان، مشيرة إلى أن “هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقل من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها “.

وشدد السفير الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني في خطابه أمام المجلس على عدة نقاط لنجاح الحوارات السياسية الجارية مثل الحاجة إلى قرار ملزم لدعم ما يتفق عليه الليبيون في حواراتهم المختلفة.

كما تحدث السني ضد التدخل الأجنبي في بلاده، وقال ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة وإبداء حسن النية من خلال دعم إرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير المصير، وعدم استخدام ليبيا كوسيلة لتصفية الحسابات “،.

الأمن والازدهار المشترك

وبينما كانت متفائلة بشأن مستقبل ليبيا قالت ويليامز إنها لا تزال “متيقظة” إزاء التحديات التي تنتظرنا.

وقالت للسفراء “لا يمكن حل عشر سنوات من الحرب في أسبوع واحد من المحادثات السياسية، لكننا نستمع الآن إلى لغة السلام بدلاً من لغة الحرب”.

وأضافت “فقط المسؤولية المشتركة التي تغذيها الوطنية وحب الوطن يمكن أن تؤدي إلى الأمن والازدهار اللذين يتوق إليهما الكثير من الليبيين. يستحق الليبيون إن لم يكن الدعم على الأقل عدم تدخل الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية وهم يسعون إلى صياغة مسار سياسي سيادي للأجيال الليبية المقبلة “.