بيان دولي رباعي يهدد بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل الوصول للإجراء الانتخابات الليبية

رحبت كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم الإثنين بنتائج الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس، مهددين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وأعربوا في بيان، عن ترحيبهم باتفاق الليبيون في الملتقى على خارطة طريق للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، معتبرين أنها خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.

وأفاد البيان بأن هذه الخطوة تستند على وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 أكتوبر والتقدم الذي أحرز مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وجدد البيان الدعوة للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية خلال اجتماعاتها في ليبيا بمدن غدامس وسرت والبريقة.

كما رحب البيان باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، وكذلك المناقشات الليبية حول إصلاح تأمين المنشآت النفطية.

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