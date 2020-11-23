الدرسي: اجتماع النواب في طنجة يعد سباقا مع الزمن

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أنه ليس هناك أي اعتراضات على لملمة مجلس النواب، معتبرا أن الاجتماع في طنجة يعد سباقا مع الزمن.

وأعرب الدرسي، في تصريح إعلامي، عن مباركته لهذا الاجتماع، مضيفا “إذا كانت الجلسة في المغرب وسبقها جلسات أخرى في القاهرة، فهي تعد جلسات تشاورية”.

وتابع الدرسي أن “الحركة الأممية الآن تسعى في إطار حكومة ومجلس رئاسي جديد بعيدا عن مجلس النواب الذي تشظى وانقسم بين مجموعة في طبرق وأخرى في طرابلس وثالثة نائمة في بيوتها”.

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