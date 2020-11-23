موقع أسترالي: منتدى الحوار السياسي الليبي يناقش التسوية الدستورية المستقبلية

يعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، اليوم الإثنين، اجتماعاً عبر الإنترنت لمناقشة معايير اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بعد الإصلاح.

وسيستند الاجتماع إلى قمة المنتدى التي عقدت في تونس في وقت سابق من الشهر الحالي والتي وضعت خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021خلال الاحتفالات بحلول 70 عامًا على يوم إعلان ليبيا لأول مرة استقلالها عن إيطاليا، وفقا لما أورده موقع فورين بريف الأسترالي.

وستتناول هذه الجلسة معايير الاختيار والأهلية للمرشحين في انتخابات حرة، والتي من المحتمل أن تشمل عمر المرشح ومكان إقامته وعلاقاته بالحكومات السابقة أو الفصائل المسلحة. ومن المرجح أن يتم التركيز بشكل خاص على تمثيل المرأة في مجلس الرئاسي والبرلمان بعد أن أنشأ منتدى الحوار السياسي الليبي إطارًا لمشاركة المرأة في الحكومة خلال قمة تونس.

وفي حين أن ممثلي الأمم المتحدة ومنتدى الحوار السياسي الليبي متفائلين، حذرت القيادة القبلية الليبية من أن الاتفاقية تتجاهل التوازن العرقي والطائفي في ليبيا واتهمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمبالغة في تفاؤلهم وإنجازاتهم لتصوير شعور زائف بالوحدة. وإذا رفض زعماء القبائل -الذين يتمتعون بسلطة كبيرة في الحياة السياسة الليبية- الاتفاق فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى المزيد من الصراع والانقسام، وإلى إبطال أي تقدم يتم إحرازه.