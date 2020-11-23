برئاسة معيتيق.. مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يقرر تكليف مدير عام له

ليبيا – عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه العادي الثاني للعام 2020 أمس الأحد، بحضور كامل أعضائه برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق.

الاجتماع خُصص وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق لمناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتكليف مدير تنفيذي له.

وقرر المجلس بكامل أعضائه إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتكليف مدير عام جديد، وعبر الأعضاء عن شكرهم للجهود المبذولة للدفع بدماء جديدة لإدارة الصندوق؛ حتى يتكمن من القيام بواجباته المناطة به في قرار تأسيسه والقرارات اللاحقة له.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية