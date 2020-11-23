“الكبير” يلتقي السفير الإسباني لدى ليبيا في طرابلس

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أمس الأحد، سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراتشي، بمكتبه في طرابلس.

وتبادل الطرفان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان “الكبير” قد اجتمع، قبل أيام، مع أحمد امعيتيق وعبد السلام كجمان، النائبيْن بالمجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، حيث ناقشوا مستجدات مواجهة جائحة “كورونا”، وسبل دعم الجهود المبذولة من الحكومة في هذا السياق بالإضافة إلى بحث رسالة المحافظ إلى المجلس الرئاسي بشأن الإسراع في إعداد الترتيبات المالية للعام 2021 بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، إلى جانب التطرق لتوحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاعيْن العام والخاص.

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