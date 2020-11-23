سفير ألمانيا يبحث مع نشطاء كيفية التأثير على الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

تباحث سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا ” مع عدد من النشطاء الليبيين الشباب كيفية التأثير على الحوار السياسي.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “مسرور بلقاء ناشطين شباب ليبيين حيث دارت بيننا نقاشات مشجعة حول كيفية التأثير على الحوار السياسي”.

وأضاف السفير الألماني أنه حرى خلال اللقاء الذي جرى بأحد المقاهي طرح “أفكار ملهمة حول كيفية التعامل مع الصراع المستمر” معربا عن أمله في أن تتواصل مثل هذه اللقاءات قريبا.