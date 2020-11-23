السويح : لم شمل مجلس النواب سيساهم في توحيد مؤسسات الدولة

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة علي السويح، اليوم الإثنين، إن النجاح في لم شمل مجلس النواب سيساهم في توحيد كل مؤسسات الدولة والإعداد للانتخابات القادمة.

وأكد السويح في تصريحات صحفية أن توحيد مجلس النواب في غاية الأهمية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المشاورات التي تحدث في المغرب الآن لها دور كبير إذا كُتب لها النجاح في لملمة مجلس النواب والاتفاق على جلسة في مدينة ليبية بنصاب قانوني.

ولفت السويح إلى أن هناك تحديات كبيرة في نجاح المجلس في تحقيق نصاب كامل، لوجود تباين واختلاف بين عدد ليس بقليل من أعضائه، معربا عن أمله في أن ينجح مجلس النواب في عقد الجلسة.

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