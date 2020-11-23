عميد بلدية طرابلس المركز يستقبل السفير الإسباني بمقر البلدية

ليبيا – استقبل عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال أمس الأحد سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراتشي.

بلدية طرابلس المركز أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الزيارة تأتي من ضمن بروتوكول التعارف بين الجانبين، ولما لبلدية طرابلس المركز من أهمية إستراتيجية كواجهة مهمة للعاصمة طرابلس، باعتبارها المركز الرئيس لكل مؤسسات الدولة.

ولفتت البلدية إلى أن السفير اطلع من خلال هذه الزيارة أيضًا على بعض مناشط البلدية ودورها المناط لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مجددًا رغبة بلاده في الاستمرار بدعم عمل الإدارة المحلية وفق البنود المتفق عليها بين ليبيا وبعض الدول الداعمة لإنجاح عمل الإدارة المحلية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية