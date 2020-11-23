انطلاق الجولة الثاني لملتقى الحوار السياسي

بدأت اليوم الاثنين، أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي في جلسة، تترأسها القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بحضور فريق البعثة الأممية في ليبيا.

وتبدأ اليوم الجولة الثانية من منتدى الحوار السياسي الليبي “LPDF” عبر منصة افتراضية.

وبحسب تصريحات صحافية لعدد من الأعضاء المشاركين في المؤتمر؛ فإن جلسات الملتقى سرية وستُخصّص لمناقشة معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية المقبلة، مع احتمال عقد جلسة افتراضية أخرى في 25 من نوفمبر الجاري؛ نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستيْ تونس، اللتين كانتا مُخصّصتيْن للتصويت على تلك الآليات.

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