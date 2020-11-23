الشاطر: وليامز انتزعت حق الليبيين في اختيار من يحكمهم وما تفعله إثارة للفتنة وإشعال للبارود

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر أن ستيفاني وليامز انتزعت حق الليبيين في اختيار من يحكمهم.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن وليامز مزقت الاتفاق السياسي وحشرت 49 فردًا في حوارها لا يمثلون إلا أنفسهم، لتجعل منهم شرعية مزيفة تشكل المشهد السياسي الليبي وفق مصالح دول لديها اطماع استعمارية.

وأضاف: “ما تفعله إثارة للفتنة وإشعال للبارود. في جيب وليامز عود ثقاب ممكن أن تستعمله اليومين القادمين بغباء فتشتعل النار”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية