ورشة عمل في مدينة هون تحت شعار: السلام الإيجابي  

بتنظيم من جمعية الجيل الرابع لحقوق الإنسان بمدينة زلة، وبإشراف منظمة دولية تابعة لوزارة الخارجية الألمانية، بدأت بقاعة ديوان المجلس التسييري الجفرة في مدينة هون ورشة عمل تحت شعار، السلام الإيجابي.

هذه الورشة التي تستمر 3 أيام تهدف إلى البناء الاسترتيجي، وتحليل الإشكاليات التي تعاني منها البلديات، وتقديم الحلول من خلال أعضاء المجالس البلدية، بالإضافة إلى كيفية إيجاد الحلول للنزاعات ومعالجتها وتحليلها والخروج بأهداف إيجابية للاستقرار المجتمعي وخلق التنمية المكانية.

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