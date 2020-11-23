مؤسسة النفط : عصابات مسلحة خارجة عن القانون حاولت اقتحام مقرنا بعد تهديدات لأحد كبار موظفينا

ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بيانًا “بشأن المحاولة الفاشلة لاقتحام حرمة المقر الرئيسي للمؤسسة“، واصفة الواقعة بالعمل الإرهابي الذي نفذته عصابات إجرامية.

وقالت المؤسسة في بيان عبر موقعها الرسمي: “قامت ظهر اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، وتفاجأت قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم الاقتحام”.

وكانت مناوشات قد وقعت اليوم بين الكتيبة 92 مشاة التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس والكتيبة 444 قتال التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، على خلفية تنازع السيطرة على المقرات بما في ذلك مؤسسة النفط والبريد المركزي في شارع الزاوية حيث مقرات الأولى.

وفور وقوع الحادثة، تم إستدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية؛ للتعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر، بحسب نص بيان المؤسسة.

وأضافت: “الجدير بالذكر أن هناك تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث، وقد تم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل و التحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الارهابي بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة”.

وشكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها كلًا من جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية على ما قاموا به من عمل وصفته بأنه “احترافي وبطولي” في سبيل حماية المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين بها من هذا العمل الإجرامي.

وختمت الوطنية للنفط بيانها بالقول: “نشد على أيديهم في سعيهمالدؤوب لتأسيس دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع، وضد المليشيات والعصابات المسلحة التي تسعى الى زعزعة السلم والأمن المجتمعي داخل العاصمة طرابلس”.

المرصد – متابعات

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية