شركة الهروج: عودة خط أنابيب سرتيكا لنقل النفط الخام بعد صيانته

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عودة خط أنابيب سرتيكا لنقل إنتاج النفط الخام من حقل تيبستي التابع للشركة وكذلك إنتاج حقل البيضاء التابع لشركة الخليج العربي.

وبينت شركة الهروج للعمليات النفطية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه في إطار إعادة الإنتاج لحقول الشركة والشركات المجاورة تم استكمال العمل على صيانة واستبدال جزء متهالك من خط أنابيب سرتيكا 24 بوصة من مجمع البيضاء إلى مجمع العصيدة بطول 10.2 تحت إشراف سواعد ليبية.

وأكدت الشركة أنه تم إجراء اختبارات الضغط (1200 رطل/بوصة) وعمليات تفريغ خط الأنابيب من الزيت (النفط الخام) والإشراف على عمليات القطع على البارد وربط الجزء المستبدل بباقي الخط الحالي معلنة عودة الخط لنقل إنتاج النفط الخام من حقل تيبستي التابع للشركة وكذلك إنتاج حقل البيضاء التابع لشركة الخليج العربي.