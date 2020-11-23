تركيا تمنع سفينة ألمانية من مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

قال الجيش الألماني الاثنين، 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن تركيا منعت قواته العاملة ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي، من تفتيش سفينة شحن لها يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وكشفت وزارة الدفاع الألمانية عن إن جنوداً من الفرقاطة “هامبورغ” صعدوا على متن السفينة التركية “روزالينا-إيه” خلال الليل، لكنهم اضطروا للتخلي عن التفتيش والانسحاب بعد احتجاج تركيا لبعثة الاتحاد الأوروبي.

وكانت الفرقاطة تعمل في البحر المتوسّط في إطار مهمة “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، “بحلول الوقت الذي غادر الجنود السفينة، لم يعثروا على أي شيء مثير للريبة”.

نقل مواد متنوّعة

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في المقابل، قالت مصادر أمنية تركية إن السفينة كانت تحمل مواد متنوّعة مثل الطعام والطلاء، وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من أنقرة.

وأضافت أن الجنود لم يعثروا على شيء على الرغم من قضائهم الليل بأكمله في فتح الحاويات على متن السفينة.

وقال مصدر لوكالة “رويترز”، “بعد البحث الذي استمرّ حتى الساعات الأولى من الصباح، أدرك الجنود أنه لا يوجد شيء على السفينة سوى مساعدات إنسانية مثل البسكويت ومواد الطلاء ثم غادروا”.

“اتّباع جميع الإجراءات بشكل صحيح”

تأكيداً لتقرير نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية، قال المتحدث الألماني إن الفرقاطة “هامبورغ” اعترضت “روزالين إيه” على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي الليبية ليل الأحد.

وأضاف أن الفرقاطة اتبعت الإجراءات المعتادة بالانتظار أربع ساعات للحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها، ثم صعدت على متن السفينة. وأوضح أنهم انسحبوا في وقت لاحق بمجرّد وصول الاعتراض.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، “اتّبعت جميع الإجراءات بشكل صحيح”.

وكانت سفينة الحاويات قد غادرت ميناء جمليك التركي بالقرب من مدينة بورصة الأسبوع الماضي، وشوهدت آخر مرة قبالة أثينا متجهةً إلى الجنوب الغربي صوب ليبيا، وفقاً لبيانات موقع “ريفينيتيف أيكون” لتعقّب حركة السفن.