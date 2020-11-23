تغييرات في قيادات شركات النفط وراء المحاولة الفاشلة لاقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس

قال مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن محاولة الاقتحام الفاشلة التي قامت بها مجموعة مسلحة لدخول مبنى المؤسسة في طرابلس، جاءت على خلفية تغييرات إدارية جرت في رئاسة وعضوية لجان الإدارة في ثلاث شركات النفط تابعة للمؤسسة، وصفها المصدر بـ«الروتينية».

ومن المقرر أن تبدأ عملية استلام لجان الإدارة في شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط غدا الثلاثاء، وفي شركة مليته للنفط والغاز بعد غد الأربعاء.

واطلعت «بوابة الوسط» على ثلاثة قرارات صدرت بهذا الخصوص الخميس الماضي ( 19 نوفمبر الجاري)، تتضمن إعادة تشكيل لجنة الإدارة في كل من شركة الخليج العربي للنفط، وتكليف لجنة لإجراء عملية الاستلام والتسلم اليوم الإثنين، وكذلك في شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز التي ستشهد عملية التسلم والاستلام غدا الثلاثاء ، ثم شركة مليته للنفط والغاز التي ستجري التسليم والاستلام بمقر المؤسسة يوم الأربعاء المقبل.

وتضمنت تلك القرارات ما يلي:

1ـ إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط برئاسة فضل الله عيسى احتيته القطعاني وعضوية كلا من: أشرف محمد عبد السلام العبار، وفرج مسعود حمد المشاي، وبوبكر عبد الرحمن بن عامر، وعبد المطلب آدم صخر الرعصي.

ونص القرار على أن تجري عملية التسليم والاستلام اليوم الإثنين، مع تكليف كل من مسعود سليمان موسى محمود، ومحمد سعيد الشاعري، وناجي محمد أبو خمادة لحضور وإتمام عملية التسليم والاستلام وتوثيقها بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط للاعتماد.

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط تؤكد وقوع «محاولة فاشلة» لاقتحام مقرها بطرابلس.. وتصفها بـ«العمل الإرهابي»

2ـ وفي القرار الثاني موجه إلى رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز حسين على أبو سليانة، نص على إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا برئاسة أبو سليانة وعضوية كلا من: البركولي أبوصلاح الحبيب، وعيد السلام عبدالله عزيز، ورمضان محمد على اعبودة، وعبد الحفيظ عبد الله أبوعين.

وجاء في القرار أن عملية التسليم والتسلم ستجري غدا الثلاثاء بمقر المؤسسة بطرابلس، بحضور كل من مديرو إدارات الشؤون القانونية والمالية والتطوير، لتسجيل وتوثيق العملية في محضر يحال لرئيس المؤسسة.

3ـ قرار إعادة تسمية ممثلي مؤسسة النفط في لجنة إدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز برئاسة محمد بالقاسم بن شتوان، وعضوية كلا من محمد خليفة قشوط، ومحمد حسن جابر.

ونص القرار على أن تكون عملية التسليم والاستلام بعد غد الإربعاء (25 نوفمبر الجاري) بمقر المؤسسة بطرابلس، وذلك بحضور مديرو عموم الشؤون القانونية والمالية والتطوير، رمضان يخلف بن شعبان، وفاضل أحمد عقيل، ونورد الدين الشقمان لإتمام وتوثيق العملية بمحضر يحال لرئيس مجلس إدارة المؤسسة للاعتماد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا