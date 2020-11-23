ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 November, 2020

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ،اليوم الاثنين ،( المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية) ،وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الاقتصاد الكلي في البلدان العربية في ظل جائحة كورونا والإجراءات الواجب اتخادها لتخفيف آثارها.

وشارك في هذا المنتدى الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ،محافظي المصارف المركزية العربية وكذلك وزراء المالية والاقتصاد.