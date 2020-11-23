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ميناء طبرق يترقب وصول حوالي 18 ألف طن قمح

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد ميناء طبرق البحري حركة ملاحية نشطة من خلال رسوّ العديد من السفن.

ووصلت إلى ميناء طبرق البحري الباخرة “ما ناسا” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت” لشحن ثلاثة آلاف طن من الخردة، كما شهد الميناء وصول السفينة “سيرانو” التابعة للوكيل الملاحي “بايونير ايجبت للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها عشر حاويات، تحمل بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها الشركة الليبية للموانئ، عبر منصتها الرسمية، فإن إدارة ميناء طبرق البحري تتوقع وصول السفينة “جانوسايا”، التابعة للوكيل الملاحي “النقاء” وعلى متنها 17,700 طن من القمح السائب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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