ليبيا الان

“الشركسي”: يجب إنجاح الحوار حتى يتوقف الفساد

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، بعدم استغلال فكرة أن هناك رشوة لإفشال الحوار، إذ لا بد من إنجاحه.

وأضاف “الشركسي”، عبر منشور على صفحته على “فيس بوك” أن من غير الممكن استغلال هذه القضية للاستهلاك الإعلامي والسبق الصحافي ليتم استثمارها ممن يسعون، جاهدين، لإفشال هذا الملتقى، لأن الوضع القائم يُدرّ مئات الملايين بالنسبة لهم وإيقافهم عن فسادهم يتحقق بدعم الملتقى ومخرجاته.

وقال” الشركسي”، إن البعثة بدأت الاستجابة لطلبات الأعضاء بفتح تحقيق حول هذه القضية، محذرًا، في الوقت نفسه، من أن فشل التوصل إلى حل سياسي قد يطيل الأزمة والفساد في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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