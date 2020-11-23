المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحبط محاولة لاقتحام مقرها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن حرس المنشآت النفطية منع مجموعة مسلحة من اقتحام مقرها في طرابلس، اليوم الاثنين، دون وقوع أضرار بشرية أو مادية تذكر.

وجاء في بيان أصدرته المؤسسة: «قامت ظهر اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس». وأضاف: «فور وقوع الحادث تم استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتم التعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون، وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر».