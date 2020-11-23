عماري زايد وسفير ألمانيا يؤكدان دعم خارطة الطريق بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

‎‎أكد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وسفير ألمانيا لدى ليبيا اليفر اوفتشيا خلال لقائهما على ضرورة تضافر جهود كل الليبيين من أجل الخروج من هذه المرحلة والتأكيد على دعم خارطة الطريق بشأن ليبيا

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الطرفين رحبا بإعلان موعد الانتخابات في 2021.12.24م وضرورة العمل على دعم هذا الاستحقاق

‎وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين والتجهيز لإطلاق المنتدى الثاني للإدارة المحلية المزمع عقده بداية شهر ديسمبر القادم والذي يستهدف تعزيز اللامركزية في ليبيا وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا الملف.