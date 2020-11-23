عماري زايد وسفير ألمانيا يؤكدان دعم خارطة الطريق بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
23 November, 2020
أكد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وسفير ألمانيا لدى ليبيا اليفر اوفتشيا خلال لقائهما على ضرورة تضافر جهود كل الليبيين من أجل الخروج من هذه المرحلة والتأكيد على دعم خارطة الطريق بشأن ليبيا
وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الطرفين رحبا بإعلان موعد الانتخابات في 2021.12.24م وضرورة العمل على دعم هذا الاستحقاق
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين والتجهيز لإطلاق المنتدى الثاني للإدارة المحلية المزمع عقده بداية شهر ديسمبر القادم والذي يستهدف تعزيز اللامركزية في ليبيا وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا الملف.
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