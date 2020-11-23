الوطنية للنفط: عصابات مسلحة هددت المسؤولين بالمؤسسة واقتحمت المبنى

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، أن بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون قامت ظهر اليوم، بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس.

وأضافت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة تفاجأت بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة.

و بحسب البيان، فور وقوع الحادثة، تم إستدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة وتم التعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر.

وأكد البيان أن هناك تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث وقد تم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الارهابي بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة.

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