العباني: الإتيان بالفاسدين لتولي إدارة الشأن العام نكسة أخرى

قال النائب محمد عامر العباني، إن الإتيان بالفاسدين لتولي إدارة الشأن العام، نكسة أخرى وضربة تحت الحزام، مؤكداً أن الفساد لا ينتج إلا فسادا.

وتساءل العباني، في سلسلة تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” “لماذا ينحصر تفكيرنا في اختيار من أساء للوطن، أليس هناك من الرجال الأكفاء، أم أن تدوير النفايات أجدى وأفيد” وفق قوله.

وكان العباني قد حذر من تغلغل تنظيم جماعة الإخوان في مفاصل الدولة الليبية، معبرا عن رفضه الشديد لمحاولاتهم الاستيلاء على السلطة.

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