العباني: الفساد لا ينتج إلا فسادا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن الفساد لا ينتج إلا فسادا وأنه يجب البحث عن عناصر أكفاء بعيدا عمن أساء للبلاد.

وقال العباني في سلسلة تدوينات له بموقع “فيسبوك” إن “الإتيان بالفاسدين لتولي إدارة الشأن العام، نكسة أخرى” مضيفا “الفساد لا ينتج إلا فسادا”.

وتساءل العباني “لماذا تفكيرنا ينحصر في إختيار من أساء للوطن، أليس هناك من الرجال الأكفاء” أم أن إعادة تدوير الأسماء الموجودة في المشهد الحالي أجدى وأفيد.

وكان العباني حذر من تغلغل تيار الإخوان في مفاصل الدولة الليبية قائلا إن الموت جوعا، أشرف من أكل لقمة بنكهة إخوانية.

وأضاف العباني أن السكوت عما جرى في ملتقى الحوار الليبي بتونس، وبرعاية أممية، خيانة للوطن، وانتهاكا لحرماته، مردفا لا يوجد تفسير يقبله العقل لما يجري في تونس، إلا أن الفساد سيد الموقف.