الخارجية التركية تدين تفتيش ” إيريني” لسفينتها التي كانت متوجهة إلى ليبيا وتصفه بالعدائي

استنكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين من عملية التفتيش التي نفذتها قوات من عملية إيريني الأوروبية، أمس الأحد على سفينة تركية كانت تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى ليبيا، مؤكدة على أن هذا العمل غير مقبول إطلاقا

واعتبرت الخارجية في بيان لها ما قامت به الفرقاطة الألمانية بقيادة رئيس البحرية اليونانية، بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، واصفة إياه بأنه عمل عدائي اتجاه تركيا.

وعبرت الخارجية عن أسفها لاحتجاز سفينة روسيلينا-أ التي كانت في مهمة إنسانية، لساعات طويلة في عرض البحر المتوسط، مؤكدة على احتجاجها على مثل هذا العمل الذي نُفذ باستخدام القوة ودون أخذ إذن من تركيا

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