البركي: وزارة التعليم وضعت خطة لانطلاق العام الدراسي مع شروط للتباعد الجسدي بين الطلاب

ليبيا – قال وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية عبد الرحيم البركي إن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات المهمة التي تتعلق بالعام الدراسي، أهمها قرار تشكيل لجنة لأخذ القرارات البديلة بالتالي الخطة تركز على انطلاق العملية التعليمية وتوزيع ساعات الحصص.

البركي أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد أن كل هذه العمليات اكتملت وشارك فيها الخبراء التربيويون على مستوى مراقبات التعليم، مشيرًا إلى أنه تم وضع اللمسات الاخيرة على استئناف العملية التعليمية.

وأضاف: “الوزارة جاهزة لاستئناف العملية التعليمية وفقًا لآلية اللجنة الاستشارية الطبية لضمان عودة آمنة للطلاب لتأمين حقهم في التعليم والصحة، وذلك بعد إنجاز استحقاقات امتحانات الشهادة العامة والإعلان عن النتائج”.

وبشأن تاريخ عودة العملية التعليمة بيّن أن “هناك تضاربًا في تاريخ العودة من وزير التعليم، فمن الممكن عودة التعليم الأساسي بتاريخ 11/28 والثانوي بـ 12/5. هناك استعدادات جارية على قدم وساق، حتى إذا ما تأخر حصول كل مدارسنا العامة على المواد قد نتأخر يومًا أو يومين لتوزيع الإمكانيات، وهي ليست بالكبيرة جدًا؛ بل أمور تتعلق بميزان الحرارة والكحول والمعقّمات”.

وشدّد على أن الخطة التي وضعتها الوزارة تضمن تحقيق التباعد الاجتماعي الجسدي بين الطلاب، من خلال تنفيذ الشروط الموضوعه ومنها تواجد الطلاب والمعلمين لأقصر مدة ممكنة، لافتًا إلى أنه بعد محاولة تطبيق التعليم عن بعد، في ظل ما يواجه من عقبات كانقطاع الكهرباء والإنترنت أصبح واجبًا على الجميع التعايش والالتزام بالخطة الموضوعه.

كما شدّد على أن الظروف مهيأة في العملية التعليمية لتحقيق التحصيل المعرفي من أجل المرور بالعملية التعليمية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية