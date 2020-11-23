بوغدانوف ونصر يبحثان مستجدات الأزمات الليبية والسورية

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، التعاون بين البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، أنه خلال المحادثة، تم بحث بعض قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تطوير التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، بما في ذلك تنسيق النهج بشأن القضايا الإقليمية مع التركيز على حل الأزمات في ليبيا وسوريا.

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