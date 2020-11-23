بودن : حوار المغرب خطوة للمصالحة بين أعضاء مجلس النواب

قال المحلل السياسي محمد بودن، اليوم الإثنين، إن الحوار الي سيعقد في المغرب بين مجلسي النواب والموازي بعد الخطوة للمصالحة بين النواب من أجل الانطلاق نحو الاستحقاقات القادمة.

وأوضح بدون أن مجلس النواب له أدوار مهمة ويجب أن يصادق على الكثير من التفاهمات، لافتا إلى أن دولة المغرب المعروف بحياديتها وتوازنها وقبولها من جميع الأطراف الليبية يمكن أن يلعب دوراً هاما في تحقيق نتائج إيجابية في مسار التوافق وردم الهوة بين جميع الأطراف رغم تعقيدات الأزمة.

وأشار بودن إلى أن ليبيا لا يجب أن تكون موضوعا لمؤتمرات دبلوماسية بل أساساً للحوار بين الليبيين أنفسهم.

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