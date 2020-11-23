انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمدارس مدينة نالوت

انطلقت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي بمختلف مدارس مدينة نالوت، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات أكثر من 480 طالبا وطالبة، موزعين على 5 لجان مراقبة في المدارس التي تتبع المنطقة التعليمية نالوت والحوامد وأولاد محمود وتكوت ووازن.

في المقابل، أجرى مراقب التعليم ببلدية نالوت زيارة تفقدية للجان الامتحانات، للوقوف على عملية سير الامتحانات نالوتمن خلال توزيع الكمامات والمعقمات على الطلبة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت نفسها بفعل تفشي جائحة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا