لجنة الإدارة الجديدة لشركة الخليج العربي للنفط تستلم مهامها

شهد مقر شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، اليوم الاثنين، للنفط إجراءات التسليم والاستلام بين لجنة الإدارة السابقة للشركة ولجنة الإدارة الجديدة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (97) لسنة 2020 بصفتها الجمعية العمومية للشر.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إجراءات التسليم والاستلام ما بين رئيس لجنة الإدارة السابقة، محمد بالقاسم بن شتوان ورئيس لجنة الإدارة الجديدة، فضل الله عيسى احتيتة بحضور كامل أعضاء اللجنتين والمكلفين بحضور وإتمام إجراءات التسليم والاستلام كل من: مسعود سليمان موسى، ومحمد سعيد الشاعري، وناجي محمد أبو خمادة.

وأكدت الشركة أن إجراءات التسليم والاستلام بين لجنتي الإدارة الجديدة والسابقة «تمت في جو ودي رائع يجسد كل معاني الصدق والوفاء والإنتماء».

وألقيت بالمناسبة كلمات تشيد بدور رئيس لجنة الإدارة السابق، محمد بالقاسم بن شتوان ولجنة الإدارة السابقة بالشركة في سبيل تحقيق مستهدفاتها وتطوير أدائها وكذلك دورها في المشاركة والمساهمة التي قدمتها لدعم مدينة بنغازي والمدن والمناطق المجاورة لعملياتها النفطية بمختلف ربوع البلاد.

كما أثنى المتحدثون على جهود لجنة الإدارة السابقة خلال تقلدها لمهامها، وتمنى الحاضرون التوفيق والنجاح للجنة الإدارة الجديدة في أداء مهامها المكلفة بها لتسيير أعمال الشركة.

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