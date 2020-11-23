4 دول أوروبية تهدد بـ«تدابير» ضد أي جهات «تعرقل» العملية السياسية في ليبيا

هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، اليوم (الاثنين)، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: «نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، دعت، السبت، المسؤولين في ليبيا والشعب إلى عدم السماح «لمَن يحاربون بجميع الوسائل» لإبقاء الوضع على ما هو عليه في البلاد، حسبما أفاد موقع بوابة الوسط الليبية.