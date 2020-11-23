سلامة: الليبيون سيتمكنون من اختيار قيادات جديدة لهم عبر الانتخابات

أكد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، أن المسارات الثلاثة التي ترعاها البعثة الأممية تسير بشكل جيد وهي مدعاة إلى التفاؤل

وقال سلامة في تصريح صحفي، إن الليبيين سيتمكنون من اختيار قيادات جديدة لهم عبر الانتخابات التي ستجرى في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأطراف المحلية ودولا عديدة متدخلة في ليبيا توصلوا إلى قناعة بأنه لا حل عسكريا للأزمة.

واعتبر سلامة، أن ما تحقق في تونس، تقدم كبير مقارنة بسنوات تعقّد الأزمة الليبية

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