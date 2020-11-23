انطلاق الامتحانات النهائية بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة بالعزيزية

انطلقت بالمعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية والشاملة ببلدية العزيزية، الامتحانات النهائية للسنتين الأولى والثانية في مختلف التخصصات.

مدير قسم الدراسة والامتحانات بالمعهد، أفادنا بأن عدد اللجان بلغت 11 لجنة، في حين وصل عدد الطلبة والطالبات الذين يؤدون الامتحانات إلى 220 طالبا في كل من تخصصات الرسم الهندسي والمعماري والتمديدات المنزلية والإدارة المالية وغيرها من التخصصات، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا