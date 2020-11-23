باشاغا يوجه باستخدام القوة عند الضرورة لتأمين مقر مؤسسة النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا باستخدام القوة في حال اقتضت الضرورة لتأمين مقر المؤسسة الوطنية للنفط بعد تعرضه لمحاولة اعتداء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن باشاغا أصدر أوامر لكافة الأجهزة الأمنية ومديرية أمن طرابلس بحماية مقر المؤسسة الوطنية للنفط والتعامل مع المجموعة المسلحة التي حاولت اقتحام مقر المؤسسة واستخدام القوة في حال اقتضت الضرورو والقبض على جميع الضالعينن بمحاولة الاقتحام.

ودانت وزارة الداخلية محاولة اقتحام مؤسسة النفط معتبرة إياها “ممارسات غوغائية” لم يعد لها “مجال من الصبر أو التهاون” مؤكدة “عزمها التحري “والاستدلال بخصوص هذه الواقعة والقبض على كل الضالعين في ارتكابها والمحرضين والمسؤولين عليها وإحالتهم إلى مكتب النائب العام لمباشرة الإجراءات القضائية حيالهم”.

وشددت الوزارة على “اضطلاعها الكامل بمسؤولياتها وتحملها لواجباتها القانونية والوطنية بتأمين المواطنين ومؤسسات الدولة ومقارها” مؤكدة أنها “ستتعامل مع الخارجين عن القانون بأشد الإجراءات الحازمة والرادعة”.