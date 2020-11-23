داخلية الوفاق تدين محاولة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط وتتوعد بملاحقة الضالعين فيها

دانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، محاولة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط، وتوعدت بملاحقة الضالعين فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أصدر قرارا بالتدخل الفوري لحماية وتأمين مقر المؤسسة والتعامل مع المجموعة المعتدية وفق التدابير اللازمة واستخدام القوة حالة اقتضت الضرورة والقبض على جميع الضالعين في هذه الواقعة.

وبينت الوزارة أنها ستعمل على القبض على كل الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة والمحرضين عليها والمسؤولين عنها، وإحالتهم لمكتب ال نائب العام لمباشرة الإجراءات القضائية حيالهم.

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