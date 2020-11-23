«داخلية الوفاق»: عازمون على «الاستدلال والتحري» في محاولة اقتحام مؤسسة النفط

أعربت وزارة “الداخلية” بـ”حكومة الوفاق” عن إدانتها واستنكارها، قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على مؤسسة النفط بالعاصمة طرابلس، ظهر اليوم، وقالت في بيان، إنها عازمة على الاستدلال والتحري بخصوص محاولة اقتحام مؤسسة النفط والقبض على الضالعين في ارتكابها، وفق قولها.

“داخلية الوفاق” أضافت في بيان – حصلت الساعة 24 على نسخة منه – أنها قد تستعمل القوة إذا لزم الأمر للقبض على الضالعين في الهجوم، وأن مكتب النائب العام يحقق في الواقعة، وأنها بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكيد على سيادة القانون، وفق قولها.

“الوزارة” تابعت قائلة إنها ستضطلع بمهام ومسئوليات تأمين مقر مؤسسة النفط بالعاصمة، لردع أي محاولات لاقتحامها.

وتعرض مقر مؤسسة النفط، برئاسة مصطفى صنع الله، لهجوم صباح اليوم الإثنين، من قبل مليشيا مسلحة داخل العاصمة طرابلس، وقالت “المؤسسة” في بيان: “قامت اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، وتفاجئت قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم أقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة، وفور وقوع الحادثة، تم إستدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبفضل الله تم التعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر” وفق قولها.

أضافت “المؤسسة” في البيان: “الجدير بالذكر أن هناك تهديدات تعرض لها احد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث و قد تم احالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل و التحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الارهابي بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة”.

وواصلت: ” وتتقدم المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر الجزيل لكل من جهاز حرس المنشات النفطية التابع لوزارة الدفاع و وزارة الداخلية على ما قاموا به من عمل إحترافي وبطولي في سبيل حماية المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين بها من هذا العمل الإجرامي ونشد على أيديهم في سعيهم الدؤوب لتأسيس دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع وضد المليشيات والعصابات المسلحة التي تسعى الى زعزعة السلم والأمن المجتمعي داخل العاصمة طرابلس” على حد قولها.

ويتصارع “صنع الله” مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، وهو ما عبر عنه الأول في بيان، أصدره أمس الأحد، مستنكراً فيه وصف مصرف مركزي طرابلس برئاسة ” الصديق الكبير ” لبياناته حول الإيرادات النفطية بغير الدقيقة.